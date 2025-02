Vier Hamas-Mitglieder in Europa wegen mutmaßlicher Anschlagspläne verhaftet

HQ

Vier Mitglieder der militanten islamistischen Gruppe Hamas wurden von den Behörden in Europa festgenommen, weil sie angeblich Terroranschläge auf jüdische Einrichtungen geplant haben sollen, wie die deutsche Staatsanwaltschaft mitteilte (via Reuters).

Die deutsche Staatsanwaltschaft teilte mit, dass drei der Verdächtigen in Berlin festgenommen wurden, während ein vierter in Rotterdam, Niederlande, festgenommen wurde. Die Festgenommenen, die langjährige Verbindungen zur militärischen Führung der Hamas haben, waren Berichten zufolge an einer Operation beteiligt, um Waffen zu erwerben, die für mögliche Anschläge verwendet werden sollten.

Zu den festgenommenen Verdächtigen gehören Personen aus dem Libanon, Ägypten und den Niederlanden. Bundesjustizminister Marco Buschmann betonte die Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit, insbesondere nach der jüngsten Zunahme von Angriffen auf jüdische Einrichtungen nach der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas.