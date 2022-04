Vier Gründe warum ihr euch auf Bugsnax: The Isle of Bigsnax freuen könnt

HQ

Ich hatte 2020 viel Spaß damit, mir bei Bugsnax die Platintrophäe zu holen. Das Spiel von Young Horses konnte mich mit seinem seltsamen Universum, seinem albernen Humor und seinem schlichten, aber tollen Gameplay überzeugen. Umso mehr habe ich mich über die Ankündigung einer großen, kostenlosen Erweiterungen gefreut. Der Gedanke, ein paar weitere Kreaturen einzufangen und sie mit coole Hüten auszustaffieren, klang gut genug, um das Spiel wieder zu installieren. Ich möchte euch hier vier gute Gründe nennen, warum ihr euch wirklich auf die Erweiterung freuen könnt.

Eine neue Insel mit neuen Bugsnax

Natürlich wussten wir schon, dass wir auf einer neuen Insel nach leckeren Kreaturen Ausschau halten werden, aber dieser Schauplatz ist doch erheblich größer als ich dachte. Die Insel ist nicht nur groß genug, dass verschiedene Lebensräume auf ihr Platz haben - die wir übrigens nahtlos und ganz ohne Ladezeiten erkunden können -, wir finden auf ihr auch elf neue Typen von Bugsnax. Das sind nicht nur größere Versionen der bekannten Bugsnax, wie der riesige Bunger mit dem Namen Bunger Royale, sondern auch ganz neue Arten, deren lustige Namen ich euch hier nicht verraten will. Das ist auf jeden Fall mehr als ich von einem kostenlosen Upgrade erwartet hätte und das war noch nicht alles.

Werbung:

Mehr Optionen und tonnenweise Verbesserungen

Neue Areale und neue Bugsnax wären aber nicht so interessant, wenn sonst alles beim Alten geblieben wäre, und aus diesem Grund haben uns die Entwickler ein paar neue Spielmechaniken spendiert (und die bereits bekannten Gebiete gleichzeitig weiter verbessert). Wir können jetzt beispielsweise den Buggy Ball auf ganz neue Art und Weise einsetzen. Nichts Weltbewegendes, aber mit dem Plastikball können wir jetzt durch vertikale Labyrinthe steuern, um etwa Türen zu öffnen.

Das ist eine der kleineren Verbesserungen. Die größeren Neuerungen beziehen sich auf die riesigen Bugsnax. Ihr könnt diese Bugsnax nicht auf traditionelle Art und Weise fangen, denn dafür ist unsere Ausrüstung nicht geeignet. Stattdessen können wir die großen Biester mit speziellen Behältern schrumpfen und einfangen. Oder wir müssen kleine Rätsel lösen und dabei die ganze Palette unserer Fähigkeiten einsetzen. Zum Beispiel einen Bugsnax mit einem Trampolin auf dem Rücken an eine bestimmten Ort locken, um dann dort auf seinen Rücken zu springen, damit wir eigentlich unerreichbare Abschnitte erkunden können. Oder wir knacken riesige Eier, indem wir sie mit Ketchup besprühen, damit unser alter, fliegender Freund sie dann zu einem speziellen, uralten Eierknacker fliegt. Einfach und spassig - genau wie das ursprüngliche Spiel.

Dazu kommt endlich die Möglichkeit zur Schnellreise. Young Horses haben sich das Feedback der Spieler wirklich zu Herzen genommen und das zeigt sich auch beim Ausbau unserer Hütte.

Werbung:

HQ

Gefälligkeiten belohnen uns mit einem geheimen Ende und kosmetischen Gegenständen

Viele Spiele haben gezeigt, dass die Spieler*innen es lieben, ihren eigenen Ort zu erschaffen und zu schmücken, aber das macht nur Spaß, wenn auch genug Optionen zur Verfügung stehen. Diejenigen von uns, die schon alles im Spiel erledigt haben, müssen nicht mehr viel spielen, um tonnenweise Stühle, Tische, Bilder, Regale, Statuen, Pflanzen, Teppiche, Anstriche, Motive und Ornamente freizuschalten. Die erhalten wir für Gefälligkeiten und Herausforderungen, die uns die anderen Dorfbewohner auferlegen. Das kann die Suche nach einem Bugsnax sein, den wir dann mit etwas füttern müssen, damit sie sich zu einer neuen Form entwickeln. Alternativ müssen wir häufig geheime Areale aufspüren. Dafür erhalten wir dann neue Anpassungsoptionen oder Hüte für unsere Bugsnax und Ähnliches. Wenn wir einige dieser Aufgaben bereits früher erledigt haben, werden diese Sachen natürlich sofort freigeschaltet. Für die neue Story könnt ihr drei bis vier Stunden einplanen, aber wenn ihr alle Herausforderungen abschließen und alle Hüte sammeln wollt, dann kommen gut und gerne noch mal zwei bis drei Stunden dazu. Womit wir bei der letzten kleine Veränderungen wären.

Das geheime Ende

Werbung:

Der letzte Teil der Bugsnax-Story war eine Überraschung. Mit der Ankündigung unterschiedlicher Enden hat Young Horses dafür gesorgt, dass wir motiviert bleiben, wirklich alles zu erledigen, was The Isle of Bigsnax zu bieten hat. Es wird keine drastische Unterschiede geben, aber es hat gereicht, um meine Neugier zu wecken..

Und das Spiel wird für Steam, Xbox und die Nintendo Switch erhältlich sein

The Isle of Bigsnax könnt ihr im Epic Game Store oder für Playstation 4/5 ab dem 28. April kostenlos herunterladen. Am gleichen Tag wird Bugsnax (inklusive The Isle of Bugsnax) aber auch für Steam, Xbox One, Xbox Series und die Nintendo Switch veröffentlicht. Auf der Xbox wird das Spiel im Xbox Game Pass enthalten sein.