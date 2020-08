Vier DLC-Charaktere erzählen euch ihre Geschichten in Fairy Tail

Das von Gust erstellte Rollenspiel Fairy Tail war trotz holpriger Entwicklung lange nicht so schlecht, wie es in einigen Entwicklungsphasen den Anschein erweckte. Die Adaption einer der älteren Anime-Serien hat sich in unserer Kritik durchaus beweisen können und dank des Saison-Passes (der stolze 60 Euro kostet) werden die Fans mit frischen Erweiterungen gefüttert. Koei Tecmo hat eines der wichtigsten Fragmente dieses Angebots bereits veröffentlicht, nämlich die zwei DLC-Charakterpakete von Lyon Vastia und Levy McGarden. Das Duo Lisanna und Elfman Strauss wird in zwei Wochen folgen, am 3. September.

Jeder dieser neuen, spielbaren Figuren bringt eine eigene Story-Mission und einzigartige Kostüme mit sich - wofür ihr einzeln aber auch je 20 Euro blecht. Der erste Teil des Season-Passes kam bereits Anfang des Monats an und bestand aus Verbrauchsgegenständen. Für September bereitet Gust die Erweiterung des Story-Modus mit dem zusätzlichen Dungeon "Rift in Time and Space", sowie eine Reihe von Missionen mit höherem Schwierigkeitsgrad vor. Fairy Tail ist auf Nintendo Switch, Playstation 4 und PC (via Steam) erhältlich.