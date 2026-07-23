Vier College-Freunde bleiben auf einer endlosen Landstraße in Neons It Ends gefangen

Dem Horror-Genre gebührt Anerkennung, dass es weiterhin einzigartige und interessante Ideen bietet. Das neueste davon stammt von Neon, die nun ein Abenteuer bieten möchte, bei dem vier College-Freunde auf einer endlosen Landstraße gefangen sind.

Bekannt als It Ends, erforscht die Prämisse, wie vier Freunde auf einer Reise nach dem Studium während einer Autofahrt die falsche Abzweigung nehmen und sich auf einer endlosen Nebenstraße wiederfinden. Zwischen der Beobachtung, wie die Gruppe versucht, einen Ausweg zu finden, erforscht dieser Film auch ihre Gruppendynamik und wie ihre Freundschaften an ihre Grenzen gebracht werden, besonders wenn Nahrung und Wasser knapp werden...

It Ends, der am 21. August in die Kinos kommt, hat nun einen vollständigen Trailer erhalten, den Sie unten sehen können, um einen Eindruck davon zu bekommen, was Autor und Regisseur Alexander Ullom für die Fans bereithält.