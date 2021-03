Vier Bethesda-Titel sollen auf Xbox Series durch FPS Boost gestärkt werden

You're watching Werben

Letzte Woche wurden viele Bethesda-Spiele in den Xbox Game Pass aufgenommen, um das Angebot des kostenpflichtigen Abonnements zu stärken. Laut Larry "Major Nelson" Hryb und dem Senior Communications Manager Jeff Rubenstein (ebenfalls Microsoft) werden einige davon auf der aktuellen Konsole des Publishers besser laufen, als sie es auf den alten Systemen taten.

Dishonored: Die Maske des Zorns, The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 und Prey sollen durch das sogenannte "FPS Boost"-Verfahren konkret optimiert werden. Aktuell sind jedoch keine Informationen darüber bekannt, inwiefern Auflösung oder Bildrate dieser Titel von der gesteigerten Leistungsfähigkeit der Xbox Series profitieren.

Abonnenten vom Xbox Game Pass können seit kurzem Dishonored 1&2, vor allem alte Doom-Ableger (1-3, 64 sowie Doom Eternal), The Elder Scrolls III-V und die Online-Erfahrung, The Evil Within, verschiedene Fallout-Rollenspiele (New Vegas, Teil 4 und das MMO Fallout 76), Prey, Rage 2 und Wolfenstein (The New Order, The Old Blood und Youngblood) im Zuge ihres Abos auf verschiedenen Geräten spielen oder streamen.