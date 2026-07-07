Vier Bengalen-Tigerjungen wurden unerwartet während der Energiekrise Kubas geboren

HQ

Das Personal des kubanischen Nationalzoos feiert die Geburt von vier Bengal-Tigerjungen, eines davon ein seltener weißer Tiger, angesichts der äußerst schwierigen Bedingungen, mit denen die Einrichtung zu kämpfen hat. Tierpfleger beschrieben das Ereignis laut Reuters als "einen bedeutenden reproduktiven Meilenstein".

Die kleinen Kätzchen wurden während der anhaltenden Knappheit und der Energiekrise in Kuba geboren, da der Zoo bereits mit Treibstoffmangel, instabiler Stromversorgung und begrenzten Ressourcen zu kämpfen hatte. Das macht es viel schwieriger, fast tausend Tiere auf dem großen Gelände in La Havanna zu füttern und zu versorgen. Die Mitarbeiter des Zoos halten die Tiere durch Improvisation und neue Unterstützungspartner am Leben, enthüllt der Bericht. Zum Beispiel nutzen die Mitarbeiter Pferdekutschen und elektrische Dreiräder, um die 375 Hektar große Anlage zu bewegen, während Vereinbarungen mit kleinen privaten Unternehmen zur Versorgung mit Lebensmitteln und Materialien beitragen.