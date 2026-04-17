Vier Babu Friks dominieren den letzten Trailer für The Mandalorian & Grogu

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Nicht ein Babu Frik, nicht zwei Babu Friks, nicht einmal drei. Vier verdammte Babu Friks gleichzeitig auf meinem Bildschirm. Was für ein Vergnügen! Der letzte Trailer für The Mandalorian & Grogu ist erschienen und zeigt mehr Action mit dem unwahrscheinlichen Abenteuer des Duos auf der großen Leinwand.

Die Rebellion existiert noch (irgendwie), wie wir in diesem neuen Trailer in Fahrt legen, da einige Kämpfer immer noch ihre X-Wings fliegen und sicherstellen, dass kein neuer Krieg beginnt, nachdem sie das Imperium besiegt haben. Das scheint der zentrale Konflikt des Films zu sein, aber andererseits sehen wir, wie Mando von den Hutts mitten im Trailer gefasst wird, also passiert viel.

Dem Anschein nach werden wir The Mandalorian & Grogu für einen großen Teil des Films getrennt sehen, aber unser dynamisches Duo wird nicht lange getrennt sein, denn im Trailer sehen wir, wie Grogu zurückkehrt, um seinen Freund und Betreuer zu retten. Der gesetzliche Vormund, ich nehme an, du würdest ihn inzwischen nennen.

Sehen Sie sich unten den letzten Trailer zu The Mandalorian & Grogu selbst an und sehen Sie sich den Film am 22. Mai in den Kinos an: