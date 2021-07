Vielversprechendes Indie-Projekt Omno: Release-Termin naht

Am 7. Juni berichteten wir zuletzt über Omno, den Fantasy-Platformer des deutschen Ein-Mann-Studios Jonas Manke, der mittlerweile durch den Indie-Publisher Future Friends Games unterstützt wird. Einen Monat nach der letzten News haben wir heute einen Release-Termin im Angebot. Nach offiziellen Angaben wird das charmante Projekt am 29. Juli für PC, PS4, Xbox One (auch via Game Pass) erscheinen. Die Switch-Version soll "etwas später folgen".

Jonas Manke arbeite früher übrigens als Animator an Spielen und Filmen und begann die Arbeit an Omno zunächst als Hobby, bevor er sich nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne 2018 komplett auf Omno konzentrierte. Den Erscheinungstermin-Trailer zu seinem Spiel seht Ihr hier: