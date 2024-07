Vielleicht möchtest du das Mittagessen auslassen, nachdem du den Trailer zu The Platform 2 gesehen hast

El Hoyo or The Platform auf Englisch aus dem Jahr 2019 war ein kleiner Überraschungserfolg für Netflix. Der Film spielt in einer dystopischen nahen Zukunft, in der Menschen in einem hohen Turm gefangen sind. Jeden Tag schwebte eine mit Lebensmitteln gefüllte Plattform den Turm hinunter, wobei die Menschen in den oberen Stockwerken so viel essen durften, wie sie wollten, während die in den unteren Stockwerken von Resten leben mussten, wenn sie welche bekommen konnten.

Das Gimmick hat sich als so stark erwiesen, dass es für Sekunden mit The Platform 2 zurückkehrt. Dieser Film hat keine der Originalbesetzungen, wie der Trailer aussieht, und wird uns eine neue Geschichte im selben Turm erzählen.

Erwarten Sie viele Momente, die Sie von Ihrem Abendessen abhalten werden, denn es scheint, als würde die Gewalt dieses Mal noch weiter verschärft werden. Kannibalismus scheint in The Platform 2 weit verbreitet zu sein, was sicherlich jedem Fan von völlig blutigem Horror gefallen wird. Er erscheint am 4. Oktober auf Netflix.