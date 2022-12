Vielleicht erfahren wir bei den Game Awards endlich, was Hideo Kojimas nächstes Spiel ist.

HQ

Im Laufe des Jahres haben Hideo Kojima und Kojima Productions das nächste Projekt angeteasert, an dem im Studio gearbeitet wird, in Form von Schauspieler-Enthüllungen, die auf verschiedenen Conventions und Live-Events auf der ganzen Welt stattfinden. Dies hat dazu geführt, dass wir wissen, dass, was auch immer dieses kommende Projekt ist, Elle Fanning und Shiori Kutsuna zu sehen sein werden, und jetzt wird ein dritter Schauspieler gehänselt.

Auf einem Bild, das drei verschiedene Gesichter zeigt (von denen zwei Fanning und Kutsuna sind), wird uns gesagt: "Wie kommt es?", wobei der Tweet mit "'Wer' 'wo' 'wie' und jetzt 'warum' überschrieben ist."

Fans haben bereits begonnen zu spekulieren, dass diese dritte Person Léa Seydoux sein wird, die in Death Stranding als Fragile auftrat. Könnte das bedeuten, dass eine Fortsetzung von Death Stranding geplant ist? Wir werden bei den Game Awards sicher wissen, wann es morgen früh um 1:00 Uhr GMT / 2:00 Uhr MEZ beginnt.