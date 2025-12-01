Vielkritisiert MindsEye hat jetzt ein kostenloses Starterpaket, das den Fans einen Vorgeschmack auf die Action geben kann.

HQ

Jedes Jahr scheint es einen großen Videospiel-Flop zu geben, der sich von den anderen abhebt, wobei der von 2024 ohne Zweifel Concord ist. Für 2025 ist es schwer, über Build a Rocket Boy s MindsEye hinauszusehen, da dieses Spiel in einem bestenfalls chaotischen Zustand veröffentlicht wurde und ebenfalls sehr schlechte Kritiken und Eindrücke von Fans hervorrief. Dies geschah auch zu einer Zeit, als das Studio mit allen möglichen Vorwürfen von ehemaligen und aktuellen Entwicklern bezüglich der Verwaltung konfrontiert war, während der Gründer behauptete, es gebe eine große Instanz, die gegen ihren Erfolg arbeite... Es war eine riesige Tortur, aber es hat das Team nicht davon abgehalten, die Fans dazu zu bringen, ihr Spiel zu sehen.

Es wurde nun bekannt, dass ein Starter Pack für das Spiel komplett kostenlos erhältlich ist. Es handelt sich um eine Sammlung von Inhalten, die darauf ausgelegt sind, einen Vorgeschmack darauf zu geben, was MindsEye den Fans bietet, sei es verschiedene Spielaktivitäten oder Kampagnenmissionen. So wie es aussieht, erwartet man die folgenden im Feld.



Kampagnenmission – Robin Hood



Garden Party – Drohnenrennen



Chase The Sun – Drohnenrennen



Ehre unter Dieben



Innenstadt – Geht völlig aus dem Ruin



Querverkehr – Kontrollpunktrennen



Unhöfliche Unterbrechung



Turbulenz – Rennen



Free Bird - Sky Race



Winging It – Checkpoint-Rennen



Craz-Eye Taxi – Kontrollpunktrennen



Eigenbeschuss



Tempomat – Sky Race



Gebrochenes Echo – Überlebenshorde



Road To Hell – Rennen



Es sollte erwähnt werden, dass dies nicht immer die angebotenen Aktivitäten sind, da Build a Rocket Boy angibt, dass das Paket "regelmäßig aktualisiert wird und neue Spielmöglichkeiten bietet."

Nach dem schlechten Start scheint das Spiel immer verbessert worden zu sein, denn zum Zeitpunkt desSteam Schreibens hat es zum Zeitpunkt des Schreibens "Meistens positive" und insgesamt "gemischte" Bewertungen. Überzeugt dich all das, dass es Zeit ist, eines der am meisten kritisierten Spiele des Jahres 2025 auszuprobieren?