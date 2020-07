Vielfraß: Team 17 veröffentlicht Overcooked 1+2 mit allen Inhalten für Next-Gen-Konsolen

Aus Großbritannien erreichen uns tolle Neuigkeiten, denn das kleine Team von Ghost Town Games wird die ersten beiden Overcooked-Titel noch in diesem Jahr in einem kugelrunden Paket für die nächste Konsolengeneration veröffentlichen. Teil 1 erhält ein grafisches Update, damit es sich näher an der technischen Performance von Overcooked 2 befindet, 4K-Auflösungen darstellt und Online-Multiplayer zulässt.

Macht euch auf ein fettes Paket mit über 200 Leveln gefasst, das ihr via Crossplay mit den Spielern auf der jeweils anderen Next-Gen-Plattform zusammenspielen könnt. Neben den bekannten Inhalten dürfen Neulinge mehr Optionen beim Schwierigkeitsgrad erwarten, was Team 17 mit einem sogenannten „Assist Mode" ermöglichen möchte. Unter anderem wird das Spiel weniger stressig, da uns für die Fertigstellung von Rezepten mehr Zeit zur Verfügung steht. Außerdem soll es ein paar zusätzliche Überraschungen geben, das Paket wird also noch voller.

Ein konkretes Erscheinungsdatum haben wir noch nicht, doch da weder Xbox Series X noch Playstation 5 bisher einen Termin haben, eilt das ja auch nicht. Ob Overcooked: All You Can Eat auch für die aktuellen Plattformen verfügbar wird, ist nicht bekannt. Unten auf den Bildern könnt ihr vergleichen, wie viel schöner das Partyspiel auf der nächsten Generation aussieht. Alle weiteren Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite bei Team 17.