Vielfältige Umgebungen in Outriders bestaunen

People Can Fly machen derzeit mit Outriders auf sich aufmerksam. Wir hatten den Koop-Shooter letztes Jahr auf der E3 bei Square Enix gesehen und konnten vor kurzem selbst einige Stunden Hand anlegen (unseren Bericht lest ihr hier nach). Wer sich mehr Eindrücke des Titels wünscht, der darf frisches Gameplay bestaunen. Der Entwickler legt viel Aufmerksamkeit auf die buntgemischten Umgebungen von Outriders, weil viele Spieler von den linearen Bereichen die zuletzt gezeigt wurden eher abgeschreckt wirkten. Im In-Engine-Video sehen wir verschiedene Areale Enochs mit Fokus auf außerirdische Natur und zerstörte Plätze. Das Spiel soll Ende des Jahres für PC-, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.

