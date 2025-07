Viele Switch-Spiele laufen jetzt wie vorgesehen auf Switch 2

HQ

Obwohl die Switch 2 abwärtskompatibel ist, handelt es sich nicht um identische Hardware wie die Switch, und daher können kleine Probleme auftreten, anstatt verschiedene Verbesserungen hinzuzufügen. Jetzt macht uns Nintendo Everything darauf aufmerksam, dass Nintendo im Update der letzten Woche mehrere Spiele behoben hat, die auf Switch 2 nicht richtig liefen.

Hier sind die Spiele, von denen jetzt berichtet wird, dass sie wie beabsichtigt funktionieren:



Chroniken des Wolfes



Die Krypta des Nekrotänzers: Nintendo Switch Edition



D.C.4 Da Capo 4 glückliche Abgänge



Trilogie zum Drachenhort



Endloser Ozean Leuchtend



Genso Rogoku no Kaleidoscope



Gunbird 2



Harvestella



KonoSuba: Gottes Segen auf dieser wunderbaren Welt - Labyrinth der Hoffnung und die Zusammenkunft der Abenteurer Plus



Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku Wo Noroi no Ibutsu to Madoishi Bokensha-tachi



Labyrinth der Galleria: Die Mondgesellschaft



Manticore: Galaxy on Fire



Nekopara Vol.1



Nekopara Vol.2



Nordgard



Portal 2



Erlösungs-Schnitter



Sakuna: Von Reis und Verderben



Saviors of Sapphire Wings / Der Fremde von Sword City Revisited



SEGA Ages G-Loc Luftschlacht



SEGA Ages Virtua Racing



Himmel: Kinder des Lichts



ToHeart



Umineko When They Cry Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku



Warp-Verschiebung



Das ist natürlich großartig, aber es wurde auch festgestellt, dass mehr Spiele auf Switch 2 nicht wie erwartet laufen, darunter der Blockbuster Batman: Arkham Knight. Hoffentlich wird Nintendo das auch bald beheben und wir werden zurückkommen, wenn dies der Fall ist.