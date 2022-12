Viele Spieler kaufen schwarzen Call of Duty-Skin für den Tarneffekt

HQ

Ein kosmetischer Skin für Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2 ist (Wortspiel völlig unbeabsichtigt!) das neue Schwarz geworden. Es stellt sich heraus, dass viele Spieler derzeit ein Los Angeles Thieves Call of Duty League (CDL) Skin-Pack kaufen, das scheinbar nichts mit der Popularität des Teams zu tun hat, sondern weil es einen fast vollständig schwarzen Anzug enthält, der es sehr schwer macht, Sie an dunklen Orten zu erkennen.

Der Los Angeles Thieves-Spieler Sam "Octane" Larew hat dies bemerkt und erinnert jeden daran, die Haut aufzuheben, da sie "dir einen Wettbewerbsvorteil verschafft". Ob die Entwickler dies in irgendeiner Weise anpassen werden, bleibt abzuwarten, aber derzeit ist es eine großartige Möglichkeit, im Dunkeln zu verschwinden, die von so vielen Spielern bemerkt wurde, dass es derzeit ein meistverkaufter Artikel auf Steam ist.



Danke ArsTechnica