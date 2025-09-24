Viele neue Dragon Quest I & II HD-2D Remake Funktionen im neuen Trailer gezeigt

HQ

Die Fans scheinen die sogenannte HD-2D-Grafik von Square Enix zu lieben, die es schafft, Spiele sowohl modern als auch retro wirken zu lassen. Nach dem Riesenerfolg von Dragon Quest III HD-2D Remake freuen sich die Fans nun auf die Fortsetzung in Form von Dragon Quest I & II HD-2D Remake (lasst euch nicht von der Nummerierung täuschen, das ist die chronologisch korrekte Reihenfolge zum Spielen).

Square Enix hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der letzteres zeigt, und dieses Mal liegt der Fokus auf den neuen Funktionen des Abenteuers. Und das sind keine kleinen Neuzugänge, sondern neue Dungeons, einfachere Möglichkeiten, Fähigkeiten zu erlernen, und vieles mehr.

Schaut euch das Video unten an, um zu sehen, worauf wir uns freuen können, wenn es am 30. Oktober für PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheint.