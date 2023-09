Viele Leute fordern Microsoft auf, StarCraft zurückzubringen

HQ

Während der Tokyo Game Show Ende letzter Woche hatten der Xbox-Chef Phil Spencer und die Xbox-Vizepräsidentin Sarah Bond ein Q&A für Medien und Fans. Eine der Fragen, die gestellt wurde, war, welche IP am häufigsten von Xbox wiederbelebt werden soll, worauf Bond eine etwas überraschende Antwort hatte.

Es stellt sich heraus, dass die Leute wirklich hoffen, dass Microsoft StarCraft zurückbringen wird, jetzt, wo es tatsächlich so aussieht, als würde die Übernahme von Activision Blizzard stattfinden. Und glücklicherweise scheint es nichts zu sein, was Microsoft ausschließt, wie Bond auch hinzufügte: "Es wird Spaß machen zu sehen, ob wir in Zukunft etwas damit machen können"

Sie können die vollständige Frage und Bonds Antwort im X-Beitrag unten nachlesen. Welches Franchise würdest du gerne von Xbox wiederbelebt sehen?