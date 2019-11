Viele leckere Indie-Spiele bei ID@Xbox in der Mache

Die X019 hatte letzte Woche unerwartet viel zu bieten, unter anderem 19 Spiele, die aktuell bei Microsofts Indie-Programm ID@Xbox in der Entwicklung sind. All die Titel werden ab dem ersten Verkaufstag im Xbox Game Pass bereitstehen, darunter das ziemlich hübsche Strategierollenspiel Cris Tales und etwas namens SkateBird. Außerdem haben wir ein bisschen Gameplay vom kooperativen Party-Brawler Streets of Rage 4 zu sehen bekommen, das Teil wird ebenfalls direkt im Xbox Game Pass veröffentlicht. Welches dieser Spiele findet ihr am interessantesten?

