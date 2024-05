Viele japanische Spieler sind unzufrieden mit Assassin's Creed Shadows

HQ

Gestern wurde Assassin's Creed Shadows zum ersten Mal mit einem vorgerenderten Story-Trailer gezeigt, der unter anderem die beiden Hauptcharaktere des Spiels vorstellte. Aber diejenigen, die gehofft hatten, als japanische Charaktere zu spielen, wenn die Serie endlich ein japanisches Abenteuer bekommt, haben nur 50 % ihrer Hoffnungen beantwortet bekommen. Es stellt sich heraus, dass das Spiel zwei Hauptcharaktere hat, von denen nur einer Japaner ist.

Neben dem weiblichen Shinobi Naoe ist die andere Hauptfigur eine Fantasy-Version von Yasuke, einem afrikanischen Mann, der einige Jahre in Japan lebte und bei Daimyō Oda Nobunaga beliebt wurde, aber historischen Quellen zufolge nie ein Samurai war.

Abgesehen von westlichen Spielern wäre es natürlich interessant zu hören, was das japanische Publikum über die Tatsache denkt, dass es nun ein Assassin's Creed Set in Japan geben wird. Der Benutzer ManaByte im Neogaf-Forum hat Tonnen von Beiträgen japanischer Spieler mit Übersetzung gesammelt, was zeigt, dass viele mit den meisten Dingen sehr unzufrieden zu sein scheinen.

Abgesehen davon, dass es keine japanischen Hauptfiguren gibt, obwohl es in der Vergangenheit immer lokale Charaktere in der Serie gab, gibt es auch viele Beschwerden über Details wie die Art und Weise, wie das Schwert gehalten wird, Beschwerden, dass die Umgebung eher chinesisches als japanisches Design hat, dass es für Westler und nicht für japanische Fans gemacht ist, was kulturelle Aneignung impliziert. dass der weibliche Ninja nicht japanisch aussieht, wie die Rüstung getragen wird und vieles mehr. Einige Benutzer sagen sogar, dass es sich wie ein falsches Japan anfühlt. Während all dies berechtigte Punkte sind, gibt es leider auch Fälle von direktem Rassismus.

Was halten Sie von Assassin's Creed Shadows basierend auf dem, was wir bisher gesehen haben?