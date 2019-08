Viele Eindrücke zu The Witcher 3: Wild Hunt auf Switch

Wir haben gerade unseren Vorschaubericht zum großen Rollenspielabenteuer The Witcher 3: Wild Hunt auf der Nintendo Switch veröffentlicht und wollen euch in diesem Beitrag noch ein paar visuelle Eindrücke vom Switcher mitgeben. Heute Morgen teilte Entwickler CD Projekt Red 28 offizielle Screenshots mit uns, die wir euch unten eingebunden haben. Obwohl das Abenteuer auf dem Hybriden natürlich grafisch reduziert daherkommt, verbirgt der kleine Bildschirm viele dieser grafischen Schnitzer wunderbar. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Reise mit dem Weißen Wolf auch heute noch zu einer der besten Spielwelten unserer Zeit gehört. Mehr Infos bekommt ihr in unserer Switch-Vorschau.

