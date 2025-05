Viele deiner Lieblings-Pokémon-Songs erhalten mit dem Album "Live from Pallet Town" ein Jazz-Update

HQ

Das Plattenlabel für Videospielmusik GameChops hat ein neues Album angekündigt, das vielen deiner Lieblings-Pokémon-Soundtrack-Songs einen jazzigen Twist verleiht. Das Album ist unter dem Namen Live from Pallet Town bekannt, und wie Sie daraus ableiten können, hat es einen gewissen Fokus auf die Kanto-Region und verleiht einigen der berühmtesten Tracks der Region ein stilvolles Jazz-Flair. Aber auch viele andere Regionen sind vertreten.

Das Album enthält den Titelsong und den eingängigen Pokémon Center -Track von Pokémon Red/Blue, aber dazu kommen noch Songs von Diamond/Pearl, Black/White, Gold/Silver, Stadium 2, Mystery Dungeon, Ruby/Sapphire und mehr.

Die vollständige Setlist sieht wie folgt aus:



Titel-Bildschirm (Pokémon Red/Blue )



Pokémon-Zentrum (Pokémon Red/Blue )



Eterna-Wald (Pokémon Diamant/Perl)



Nationalpark (Pokémon Gold/Silber)



Sinnoh-Pokémon-Liga (Pokémon Diamant/Perl)



Ecruteak City (Pokémon Gold/Silber)



In den Händen des Schicksals (Pokémon Mystery Dungeon)



Minispiel abgeschlossen (Pokémon-Stadion 2)



Hamilau City (Pokémon Schwarz 2/Weiß 2)



Mauville City (Pokémon Rubin/Saphir)



Kleinwurzstadt (Pokémon Rubin/Saphir)



Drachenspiralturm (Pokémon Schwarz/Weiß)



Werbung:

Das Album wurde vom Jazz-Ensemble VGM Collective erstellt, einer Gruppe unter der Leitung des Trompeters Max Boiko. Das Album wurde am Red Convertible Recording in New York City aufgenommen, und Sie können das Album heute über Ihren Lieblings-Streaming-Dienst anhören.