Viele bekannte Gesichter im kommenden Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon hat zwar eine neue Hauptfigur, aber das heißt nicht, dass wir uns von älteren Protagonisten, wie Kiryu und Majima, verabschieden müssen. Toshihiro Nagoshi, der Chef des Yakuza-Franchise, verrät in der neuesten Episode des Sega-Nama-Casts, dass wir viele bekannte Personen wiedersehen werden, sobald wir mit Ichiban Kasuga die japanische Präfektur Yokohama unsicher machen. Er sprach darüber, dass das Spiel ein wichtiger Bestandteil des Yakuza-Universums bleibe, da Ryu ga Gotoku Studio schließlich nicht so tun könnte, als wären die letzten Spiele nicht geschehen:

"Leute wie [Goro] Majima und [Taiga] Saejima werden auftauchen. Daigo [Dojima] und so [auch]... Ich frage mich, ob es das war...", scherzt der Chefentwickler und deutet weitere Gastauftritte bekannter Charaktere an. "Die Zeit, die jeder Charakter auf dem Bildschirm hat, ist eine andere Sache. Es wäre doch seltsam, wenn sie immer da wären, nicht wahr?"

"Die Timeline setzt sich fort, egal was wir zu erzählen haben, beispielsweise mit [Fragen, wie] 'Was ist nach dem Tojo-Clan passiert?' oder 'Was ist mit Kamurocho passiert?'. Diese Teile werden zu zusammenhängenden Geschichten und obwohl Kiryu offensichtlich nur eine geringere Rolle spielen wird, da es einen neuen Protagonisten gibt, hielten wir es für wichtig seinen Fans zu zeigen, wie es ihm geht. Einfach so zu tun, als wäre die Geschichte nicht passiert, nur weil es einen neuen Protagonisten gibt, das wäre nicht richtig. Das ist also nicht der Fall."

Yakuza: Like a Dragon wird im nächsten Jahr für Playstation 4 veröffentlicht.