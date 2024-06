Viel Sand und Prophezeiungen im neuen Dune: Awakening Trailer

HQ

Aaah, Sand. So körnig und glatt. Von Sand können wir in der Redaktion (im Gegensatz zu Anakin!) nicht genug bekommen – Hauptsache er kommt vom Wüstenplaneten Arrakis. Dune Part Two hat uns seit der Premiere des Films Anfang des Jahres in seinen Bann gezogen, und jetzt bereiten wir uns auf Dune: Awakening vor, eine Art MMO, in dem man einfach die tückische Landschaft von Arrakis überleben muss.

Der neue Story-Trailer, der heute Abend während des Summer Game Fest veröffentlicht wurde, gab uns einen eindrucksvollen Einblick in das Leben eines Kwisatch Haderach, wobei Paul Atreides mehrere verschiedene Zukunftsszenarien zum Sieg visualisierte und was hätte passieren können, wenn die kleinste Variable anders gewesen wäre.

Es gibt noch kein verratenes Datum, aber wir werden uns natürlich bei Ihnen melden, wenn wir mehr über dieses Rollenspiel wissen. Es wird für PC, PS5 und Xbox Series S/X veröffentlicht. Sieht das nach etwas für Sie aus? Und wie sehr lieben Sie Sand?