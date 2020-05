Viel Nintendo-Liebe in virtueller Brettspielsammlung Clubhouse: 51 Worldwide Games

Vor einer Weile kündigte Nintendo ein Spiel namens Clubhouse: 51 Worldwide Games an. 51 Brettspielklassiker aus aller Welt sind in dieser Sammlung enthalten, die ab dem 5. Juni exklusiv auf der Nintendo Switch erhältlich ist. Das ist für Party-Freunde zwar sicher nett, doch Nintendo hat noch eigene weitere Überraschungen auf Lager. Einige der verfügbaren Spiele scheinen zum Beispiel kosmetische Optionen zu bieten, um beispielsweise Kartensets im Look der beliebten Figuren aus dem Pilzkönigreich von Super Mario erstrahlen zu lassen. Auf Twitter bekommt ihr einen Eindruck davon, wie das ganze aussehen könnte.

Eines der in Clubhouse: 51 Worldwide Games enthaltenen Titel ist übrigens das Kartenspiel Hanafuda, das nur wenigen Spielern im Westen ein Begriff sein wird. Nintendo verbindet jedoch Geschichte mit diesem Spiel, da der heutige Publisher 1889 als Hersteller von Hanafuda-Karten gegründet wurde.

