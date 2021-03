Viel mehr Gameplay im neuen Scarlet-Nexus-Livestream

You're watching Werben

Nachdem uns Bandai Namco kürzlich unverhofft das Erscheinungsdatum von Scarlet Nexus mitteilte, nutzten sie die Gelegenheit, um in einem japanischen Livestream nicht lokalisiertes Gameplay des kommenden Anime-Actionspiels zu zeigen. Sie werfen einen Blick auf die Stadt New Himuka, zeigen das Kampfsystem und wie uns unsere Verbündeten während des Spiels helfen. Ab 1:07:00 Uhr seht ihr zehn Minuten lang Erkundung, wenig später wird gesondert auf den Kampf eingegangen. Wer ein paar ungeschönte Eindrücke möchte, findet sie dort.

In Scarlet Nexus spielen wir entweder Yuito oder Kasane, die unterschiedliche Persönlichkeiten, Hintergrundgeschichten und Ziele haben. Das Duo gehört verschiedenen Spezialeinheiten einer gemeinsamen Organisation an, die mit psychokinetischen Kräften gegen Monster aus einer anderen Dimension kämpft. Basierend auf dem, was wir bisher gesehen haben, werden die Schlachten vor allem aus Hack-'n-Slash-Abschnitten basieren, kombiniert mit der Fähigkeit, verschiedene Objekte mit der Kraft der Gedanken auf Feinde zu schleudern. Erscheinen wird Scarlet Nexus am 25. Juni.