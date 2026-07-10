Viel kritisierte Palworld Kreaturen haben im finalen Spiel ein neues Aussehen

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Heute Morgen konnten wir den Launch-Trailer von Palworld zeigen, denn nach zweieinhalb Jahren im Early Access ist es endlich Zeit für die offizielle Veröffentlichung. Infolgedessen hat die Popularität des Spiels einen großen Schub erhalten, da sowohl neue als auch langjährige Fans in Scharen strömen, um Palworld 1.0 auszuprobieren.

Allerdings ist vielen aufgefallen, dass mehrere Pals nicht ganz so aussehen, wie wir sie in Erinnerung haben. Es stellt sich heraus, dass Pocketpair einige der am stärksten kritisierten Kreaturen neu gestaltet hat, die als Pokémon-Kopien galten. Das Studio hat dazu noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, aber im untenstehenden Reddit-Beitrag könnt ihr es euch ansehen und vergleichen.