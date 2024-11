Viel Geld, um bei echten Black Friday-Schnäppchen für Xbox zu sparen

HQ

Wir sind nur noch knapp zwei Wochen vom Black Friday entfernt, der hier in Europa zu einer ganzen Woche (oder oft sogar länger) geworden ist. Während die Rabatte auf diese längeren Verkäufe in der Regel nicht mehr so gut sind wie früher, gibt es immer noch viele Schnäppchen, und das gilt insbesondere für Videospiele.

Die meisten Plattforminhaber haben jährliche Verkäufe rund um den Black Friday und sie sind in der Regel spektakulär. Microsoft hat jetzt ein eigenes für PC und Xbox auf den Markt gebracht, bei dem sowohl Hardware als auch Software rabattiert sind.

Da wir hier in der Gamereactor-Redaktion freundliche und rücksichtsvolle (auch: sehr bescheidene!) Menschen sind, haben wir zwölf schöne Rabatte aus dem Xbox Store zusammengestellt, die ihr euch ansehen solltet, alle in verschiedenen Genres - von Klassikern bis hin zu neuen Titeln.



Hogwarts Legacy - -70% (£19.49 / €22.49)



It Takes Two - -70% (£10.49 / €11.99)



Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe Edition - 50% Rabatt (£37.49 / €42.49)

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition - -85% (£9.74 / €11.24)

Mass Effect: Legendary Edition - -90% (£5.99 / €6.99)



Red Dead Redemption 2 - -67% (£18.14 / €19.79)



Robocop: Rogue City Alex Murphy Edition - 60% Rabatt (£23.99 / €27.99)

Sonic Superstars - -70% (£16.49 / €17.99)



Star Wars Jedi: Survivor - -65% (£24.49 / €27.99)



The Disney Afternoon Collection - -75% (£3.99 / €4.99)



Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy - -70% Rabatt (£13.49 / €14.99)

Top Spin 2K25 - 67% Rabatt (£21.44 / €24.74)



Wie immer, wenn du ein besonders gutes Angebot findest, würden wir uns freuen, wenn du deinen Gamereactor-Lesern in den Kommentaren unten helfen würdest. Teilen ist Fürsorge, wie Sie wissen. Außerdem... Höhere Verkäufe Ihrer Lieblingsspiele erhöhen die Chancen der Publisher, mehr davon zu machen.