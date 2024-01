Viel Gameplay im neuen Suicide Squad: Kill the Justice League Trailer

HQ

Nach mehreren Verzögerungen ist Suicide Squad: Kill the Justice League bereit, in zwei Wochen veröffentlicht zu werden, und mit so wenig Zeit, Rocksteady Studios und Warner Bros. haben jetzt etwas veröffentlicht, das sie einen Official Gameplay Launch Trailer nennen.

Wir gehen davon aus, dass dies bedeutet, dass wir später auch einen "normalen" Launch-Trailer bekommen könnten, aber dennoch gibt uns dieser einen guten Einblick in das Spiel, die Charaktere, die hektische Action, die Bosskämpfe und vieles mehr. Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 2. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.

Schauen Sie sich das Video unten an.