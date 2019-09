Video-Zusammenfassung unseres Interviews mit Hideo Kojima

Sicher werdet ihr es schon mitbekommen haben, aber wir haben letzte Woche in Japan die Entwicklerlegende Hideo Kojima getroffen, um uns auf der Tokyo Game Show mit ihm über sein nächste Spiel Death Stranding zu unterhalten. Darüber wissen wir zwar im Grunde schon so einiges, immerhin sind auf der Messe knapp 90 Minuten an Gameplay veröffentlicht worden, aber viele Erkenntnisse hinterlassen mehr Fragen, als sie beantworten.

Das Spiel verfolgt einen interessanten Ansatz, denn ist so rätselhaft und mysteriös, wie kaum etwas anderes. Einige Spieler sind davon irritiert, aber der Entwickler möchte, dass sich seine Fans möglichst unvoreingenommen auf Death Stranding einlassen. In unserem Gespräch hat Andreas ein paar interessante Bemerkungen von Kojima erhalten, die unsere Vorfreude auf das Strand-Game noch einmal ein stückweit erhöhte. Wer nicht die Zeit hat, das gesamte Interview zu lesen, dem können wir zumindest eine kleinere Zusammenfassung in Videoform anbieten. Die ist zwar leider nicht ins Deutsche lokalisiert, stammt aber vom Interviewer Andreas selbst.