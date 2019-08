Videovorschau und Gamescom-Eindrücke zu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 haben wir uns auf der diesjährigen Gamescom erneut angesehen, allerdings noch immer nicht selbst spielen dürfen. Trotzdem hat unsere GRTV-Crew mittlerweile genug gesehen, um ihre Eindrücke für euch im folgenden Video festzuhalten:

You watching Werben

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ist die Fortsetzung des Kultspiels aus dem Jahr 2004. Der neueste Titel spielt in Seattle und wir sollen am Ende als mächtiger Vampir mit zahllosen Personen in dieser Spielwelt interagieren können. In diesem RPG werden aber nicht die Menschen als herrschende Rasse auftreten, sondern die verschiedenen Vampir-Clans. Über die haben wir schon viel erfahren, denn zwischen den Fraktionen herrscht ein großer und brutaler Streit. Darüber haben wir uns auch mit Florian Schwarzer, dem Produktmanager bei Paradox Entertainment, auf der Gamescom unterhalten.

You watching Werben

Die voraussichtliche Veröffentlichung ist für 2020 geplant, ein konkreteres Datum gibt es allerdings noch nicht. Weitere Gameplay-Eindrücke von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 findet ihr in unserem Gamescom-Video.