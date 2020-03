Video-Vorschau mit eigenem Gameplay zu Wasteland 3 am Start

In Berlin konnten wir in der vergangenen Woche das postapokalyptische CRPG Wasteland 3 spielen und uns einen eigenen Eindruck davon machen, was Inxile Entertainment mit diesem Nachfolger erreichen möchte. Das neue Spiel ist für PC, Xbox One und Playstation 4 vorgesehen und wird in wenigen Wochen erscheinen. Der Veröffentlichungstermin ist der 19. Mai und wenn ihr mehr über das Game erfahren oder unser eigenes Gameplay sehen wollt, werft einen Blick in unsere Video-Vorschau vom Start des neuen Ranger-Abenteuers. Wer unsere Eindrücke lieber in geschriebener Form sehen möchte, den leiten wir auf unsere frische Vorschau weiter.

