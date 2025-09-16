Videospiele, Reddit und Discord: Wie hat das Internet zur Radikalisierung des mutmaßlichen Attentäters Charlie Kirk beigetragen?

HQ

Die Ermordung von Charlie Kirk hat in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Vor ein paar Tagen war ein Verdächtiger nach einer kurzen, aber intensiven Suche in Gewahrsam genommen worden, aber er hat nicht kooperiert, so dass wir keine Erklärung für sein Motiv erhielten.

Bei seiner Rückkehr nach Washington, Utah, stellte der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, jedoch fest, dass die Radikalisierung des Verdächtigen während seiner Zeit begann, die er mit Videospielen, Reddit, Discord und Nischen-Memes verbrachte, als er zwischen 19 und 22 Jahre alt war.

Gleichzeitig erreichen wir heute die Nachricht, dass der Verdächtige vor seiner Festnahme auf Discord angedeutet haben soll, dass er dafür verantwortlich ist. Tyler Robinson, der sich weiterhin in Haft befindet, soll in einem Gruppenchat Nachrichten ausgetauscht haben, die eine Beteiligung an dem Angriff nahelegen.

Während Discord keine Anzeichen für eine Planung oder eine breitere Koordination auf seiner Plattform bestätigte, überprüfen die Beamten weiterhin Robinsons Online-Aktivitäten, um ein Motiv zu ermitteln.