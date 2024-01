Videospiele geraten ins Straucheln und sind im Jahr 2023 nicht das größte Unterhaltungsmedium Großbritanniens

HQ

Es ist üblich geworden, Videospiele einfach als das größte Unterhaltungsmedium Großbritanniens zu akzeptieren, wie es seit über einem Jahrzehnt der Fall ist. Jetzt, da das Jahr 2023 vorbei ist, hat sich dies jedoch geändert, denn GamesIndustry.biz hat gezeigt, dass Video jetzt das größte Unterhaltungsmedium des Landes ist.

Die Informationen stammen aus einem Bericht der ERA, dem britischen Handelsverband, der Video-, Musik- und Spielehändler vertritt. Der Bericht stellt fest, dass die Spieleindustrie im vergangenen Jahr 4,74 Mrd. £ für das Vereinigte Königreich einstreichen konnte, was einem Anstieg von 2,9 % gegenüber 2022 entspricht. Videobasierte Inhalte wuchsen jedoch um satte 10 % auf insgesamt 4,9 Mrd. £, was auf das kontinuierliche Wachstum des Streaming-Dienstsektors zurückzuführen ist, der 89 % des Videomarktes ausmacht. Der Musiksektor verzeichnete ebenfalls ein Plus von 9,6 % und erreichte einen Umsatz von 2,2 Mrd. £.

Das letzte Mal, dass ein anderes Medium den Spielesektor vom Thron gestoßen hat, war im Jahr 2012, was bedeutet, dass Spiele seit über einem Jahrzehnt den Unterhaltungsthron im Land innehaben.

Unabhängig vom Medium zeigt der Bericht auch, dass 92 % aller Verkäufe digital getätigt wurden, was zeigt, wie stark der physische Markt schwindet. Ebenso stellte der Bericht fest, dass das größte Videoprodukt des Jahres Avatar: Way of Water war, das 560.000 verkaufte Einheiten verkaufte.