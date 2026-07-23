Videospielanalyst: Sony s Entscheidung, physische Spiele einzustellen, ist "extrem verbraucherfeindlich"

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Während viele Spieler absolut wütend darüber sind, dass Sony physische Spiele auslaufen lässt, sind auch andere von dieser Entscheidung betroffen, und CNBC hat nun einen Artikel veröffentlicht, der nahelegt, dass auch der 7-Milliarden-Dollar-Gebrauchtspielmarkt dadurch bedroht ist.

Sie weisen darauf hin, dass Sony vor 13 Jahren das Unternehmen war, das physische Spiele am meisten gefördert hat, als der damalige PlayStation-Chef Jack Tretton sagte: "Tausche das Spiel im Einzelhandel ein. Verkaufe es an jemand anderen. Leih es einem Freund oder behalte es für immer."

Das Hauptproblem, abgesehen von der geringeren Auswahl und der Möglichkeit, deine Spiele tatsächlich zu besitzen, ist, dass Sony nur sehr wenig Schutz für die Zukunft bietet. Während Nintendo offensichtlich weiterhin in physische Spiele investiert, verfügt Microsoft über ein umfassendes Abwärtskompatibilitätsprogramm und plant, es Nutzern zu ermöglichen, ihre alten Discs in digitale Kopien umzuwandeln, damit Xbox-Spieler ihre Titel lange in die Zukunft behalten können.

Steam hingegen erlaubt dir, die Spiele zu besitzen, die du kaufst, und sie sind auch dann spielbar, wenn Steam abgeschaltet würde. Sony bietet all das nicht an, sodass es bei der Einstellung physischer Spiele kaum noch Chancen gibt, in Zukunft wieder auf Ihre gekauften Klassiker zugreifen zu können, und es besteht die Gefahr, dass einige Ihrer digitalen Spiele entfernt werden (Sony hat bereits Inhalte entfernt) und nie wieder verfügbar sind.

Dies hat nun Michael Futter, Mitbegründer der Gaming-Branchenberatung F-Squared, dazu veranlasst, sich entschieden zu äußern, und er argumentiert, dass Sony sich gegenüber seinen Kunden äußerst negativ verhält:

"Dies ist eine äußerst verbraucherfeindliche Entscheidung, die keine legitime Rechtfertigung hat und eine Verachtung für die Spieler in ihrem Ökosystem vermittelt."

Und für diejenigen, die denken, Sony gehe denselben Weg wie PC-Spieler, erklärt Futter, dass es absolut nicht dasselbe ist, und verweist auf den mangelnden Schutz der PlayStation-Spieler für ihre gekauften Spiele und die schwache Zukunftssicherung:

"Sony möchte, dass wir glauben, dass der Wechsel des PC-Marktes zu Digital genau dasselbe ist wie Konsolen, die diesen Weg gehen. Das ist es einfach nicht."

Sony selbst hat sich zu dem Thema bisher nicht geäußert, abgesehen von der endgültigen Ankündigung, physische Spiele ab Januar 2028 einzustellen.