Videospiel zu Peaky Blinders erscheint im Sommer 2020

Der Velocity-Entwickler Futurlab arbeitet mit dem Publisher Curve Divital zusammen an einem Videospiel namens Peaky Blinders: Mastermind, das auf der beliebten britischen Serie basiert. Der Titel wird ein Strategiespiel mit verschiedenen Rätseleinlagen und es soll im Sommer auf Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden.

In Mastermind kann der Spieler sechs Mitglieder der Gangsterfamilie Shelby kontrollieren. Die Vorlage spielt in Birmingham zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die spielbaren Charaktere haben jeweils einzigartige Fähigkeiten: Tommy droht anderen erfolgreich, Arthur knackt Türen, Polly besticht Fremde, Ada lenkt ab, Finn stiehlt und John brauchen wir für die Raufereien.

Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit dem Schöpfer der Serie, Steven Knight, entwickelt und wird die Ereignisse vor der ersten Staffel thematisieren. Die Shelby-Familie wird mit einer Verschwörung konfrontiert, die den Beginn ihres Imperiums stoppen könnte. Der Soundtrack wurde von der Band Feverist erstellt, die bereits an der ersten Staffel der Serie mitgewirkt hat.