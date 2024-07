Videospiel-Schauspieler streiken

HQ

Viele von uns atmeten erleichtert auf, als die Hollywood-Streiks im vergangenen November endlich endeten, aber die Spieler in uns waren besorgt. Die SAG-AFTRA verhandelte immer noch über neue Verträge für die Videospielindustrie und schien einer Einigung nicht gerade nahe zu kommen. Seitdem hat sich nicht viel verändert, so dass Bens Schreiben, dass sich die Schauspieler auf einen erneuten Streik im März vorbereiteten, nicht überraschend war... Was uns zum Heute bringt.

Die SAG-AFTRA bestätigt, dass ihre Gewerkschaftsmitglieder nach mehr als eineinhalb Jahren Verhandlungen heute in den Streik treten. Sie betonen, dass Fortschritte erzielt wurden, aber mehrere Videospielfirmen und ihre Produktionsabteilungen weiterhin gegen die Forderungen der Akteure nach Schutz vor dem Einsatz und Missbrauch von künstlicher Intelligenz kämpfen.

Die Film- und Fernsehstreiks im letzten Jahr haben deutlich gemacht, dass dies ein Bereich ist, über den die Unternehmen bereit sind, hart und lange zu streiten, daher wird es interessant sein zu sehen, wie lange der Streik bei Videospielen dauern wird, wenn der Einsatz von KI in letzter Zeit stark zugenommen hat und viele Vorgesetzte den Investoren weiterhin sagen, dass dies die Zukunft ist.

Es ist erwähnenswert, dass wir die Folgen dieses Streiks wahrscheinlich noch eine Weile nicht sehen werden, da Spiele, die in naher Zukunft auf den Markt kommen, ihre Leistungserfassung und Sprachaufzeichnungen abgeschlossen haben. Wir könnten es jedoch in ein paar Jahren oder so sehen, da die Spielefirmen "gezwungen" sein könnten, entweder die Entwicklung zu pausieren oder Schauspieler einzusetzen, die nicht in der SAG-AFTRA sind. So oder so, dies wird definitiv ein entscheidender Moment für die KI in Videospielen sein.

Glauben Sie, dass Spiele schlechter werden, wenn Schauspieler durch künstliche Intelligenz ersetzt werden?