Videospiel-Analyst: "Sony ist ein schreckliches Unternehmen und sie vermasseln es im Spielegeschäft"

Nur wenige Menschen neigen dazu, in der Gaming-Welt so viele Emotionen zu wecken wie der Analyst Michael Pachter. Einige meinen, er sei weniger genau als George Lucas' Stormtroopers, wenn er seine Analysen liefert, während andere darauf hinweisen, dass Unternehmen ihm viel Geld für seine Ansichten über die Dinge bezahlen.

Unabhängig davon, wo man sich auf der Waage einordnet, können wir daraus schließen, dass er keine Angst hat, seine Meinung zu äußern, und er übt oft vernichtende Kritik an Dingen, an die er nicht glaubt. Wie in einem kürzlichen Interview mit Yahoo Finance über die riesige EA-Akquisition, über die wir am Montag berichtet haben. Das Gespräch drehte sich auch um Sony und eine mögliche Übernahme von ihnen, und Pachter nutzte die Gelegenheit, um sie zu zerfleischen, indem er sagte, dass sie völlig ihren Einfluss auf den Spielemarkt verlieren:

»Nein. Sony, ganz sicher nicht. Sony ist ein schreckliches Unternehmen. Sie vermasseln es tatsächlich in der Spielebranche. Spiele werden auf "Mit dem Fernseher verbinden" umgestellt, also denken Sie an all die Teilnehmer, die die Art und Weise liefern werden, wie wir Filme über Netflix bekommen. Vergessen Sie das Abonnementmodell; Denken Sie nur daran, dass iOS auf Ihrem Fernseher wird. Also, Free-to-Play-Spiele auf Ihrem Fernseher. Wer wird das liefern? Cloud-Anbieter. KI."

Viele Analysten glauben, dass der Markt für Produkte wie die Fußballtitel von EA und Call of Duty bei denjenigen, die keine Konsole besitzen, absolut riesig ist, und Sony (und Nintendo) hinken in diesem Bereich unbestreitbar hinterher. Gleichzeitig sind sie in anderen Bereichen gut aufgestellt.

Was denkst du, die Konsolenverkäufe werden zu einem immer kleineren Teil der Spielewelt, hat Pachter Recht, oder ist es nur ignorantes Geschwafel?