Video-Review zu The Blackout Club am Start

Eine Gruppe Jugendlicher sucht in einer gespenstischen Stadt nach Antworten, das ist die Prämisse des neuen Spiels vom Entwicklerteam Question. The Blackout Club wird kooperativ aus der Ego-Perspektive gespielt und es bietet Stealth-Gameplay, Rollenspieleinflüsse, prozedural generierte Missionen und eine Fülle an Gadgets. Falls das für euch interessant klingt, werft einen Blick in unsere frische Kritik zum Spiel. Diese Eindrücke haben wir mittlerweile aber auch in Videoform veröffentlicht, mehr Gameplay seht ihr in unserer Livestream-Wiederholung.

