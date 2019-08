Videoeindrücke zur Spielwelt von Remnant: From the Ashes

In weniger als zwei Wochen startet Gunfire Games' (zuletzt Darksiders III) neuer Survival-Shooter Remnant: From the Ashes, der wahrscheinlich ein bisschen unter dem Radar läuft. Das Studio hat eine vierteilige Videoserie mit Einblicken in die Spielwelt veröffentlicht, die wir euch unten eingebunden haben. Weil uns einige Umgebungen richtig gut gefallen, glauben wir, dass Freunde von düsterer Fantasy ruhig mal einen Blick reinwerfen könnten. Zwischendurch werden immer wieder mal Gameplay-Schnipsel und das interessante Gegner-Design hervorgehoben, ihr bekommt also auch einen Eindruck davon, wie sich das Ganze spielt. Remnant: From the Ashes erscheint am 20. August für PC, Xbox One und PS4.

