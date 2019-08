Video-Eindrücke zum Launch des Horrortipps Blair Witch

Heute erscheint das Horrorspiel Blair Witch von Bloober Team und das ist nicht nur etwas für Fans des Ausgangsmaterials. Sam erklärt euch in seiner Kritik ganz gut, was ihr vom Spiel erwarten könnt und wo die Polen wieder einmal über das Ziel hinausgeschossen sind. Für einen oder zwei gruselige Abende taugt das Game trotzdem, vor allem, wenn ihr euch an atmosphärischem Horror nicht sattsehen könnt. Verfügbar ist der Titel auf PC und Xbox One, unten haben wir euch noch unsere Videokritik, den schockierenden Launch-Trailer und 20 eigene Screenshots eingebunden.

You watching Werben