Schon lange ist von einem möglichen neuen Modell der Playstation 5 die Rede, einem sogenannten Slim-Modell. Sogar Microsoft selbst hat sich der Gerüchteküche um die neue Hardware von Sony angeschlossen, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Bilder der angeblichen Konsole sind neulich in einem chinesischen Forum durchgesickert und jetzt wurde auf X ein Video gepostet, das Sonys überarbeitete Konsole darstellen soll. Schau es dir unten an: