Video zu Jumanji: Das Videospiel zeigt Gameplay-Einblicke

Im Sommer wurde Jumanji: Das Videospiel angekündigt, das im November den dazugehörigen Kinofilm ergänzen soll. Diese Woche haben wir erstes Gameplay mit den Schauspielern Jack Black und Dwayne 'The Rock' Johnson in den Hauptrollen gesehen. Darüber hinaus teilte Bandai Namco frische Screenshots, die die Charaktere von Kevin Hart und Karen Gillan, sowie verschiedene Umgebungen im Spiel zeigen. Das fertige Spiel soll einen Online-Mehrspielermodus bieten und am geteilten Bildschirm spielbar sein. Außerdem gibt es unterschiedliche Outfits und Waffen zu verdienen. 15. November ist der Release-Tag, Jumanji: Das Videospiel wird für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erhältlich sein.

