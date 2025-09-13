Video zeigt, wie US-Hotelmanager von einem Arbeiter in einem Wäschestreit geköpft wird, bevor der Kopf in den Mülleimer geworfen wird

HQ

Inhaltswarnung: Dieser Artikel enthält grafische Inhalte.

Ein ruhiges Motel in den Vereinigten Staaten verwandelte sich in eine Szene aus einem Albtraum, als ein Hotelangestellter angeblich seinen Manager mit einer Machete enthauptete und dann den abgetrennten Kopf über den Parkplatz trat, bevor er ihn in einen Mülleimer warf.

Der angeklagte Mörder, der als Yordanis Cobos-Martinez, 37, identifiziert wurde, ist ein undokumentierter Migrant aus Kuba, der sich zuvor in ICE-Gewahrsam befand, aber Anfang des Jahres freigelassen wurde. Die Polizei sagt, er sei in Rage geraten, nachdem der Manager Chandra Nagamallaiah, 50, ihn angewiesen hatte, keine kaputte Waschmaschine zu benutzen, und die Nachricht über eine Kollegin übermittelte, anstatt ihn direkt anzusprechen.

Laut Gerichtsdokumenten stürmte Cobos-Martínez aus dem Motelzimmer, in dem er geputzt hatte, nur um mit einer Machete bewaffnet zurückzukehren. Überwachungsaufnahmen zeigen Berichten zufolge, wie er den ahnungslosen Manager aufschlitzt und ersticht, als dieser schreiend in Richtung Front Office flüchtet. Die Frau und der Sohn des Opfers versuchten verzweifelt einzugreifen, wurden aber beiseite geschoben, als der Angriff weiterging.

In der eidesstattlichen Erklärung heißt es, dass Cobos-Martinez die Taschen des sterbenden Mannes von einem Telefon und einer Schlüsselkarte befreite, bevor er auf seinen Körper einhackte, "bis sein Kopf entfernt wurde". Zeugen sagen, dass der Mörder den Kopf dann wie einen Fußball auf den Parkplatz trat, bevor er ihn in einen Mülleimer warf.

Als die Polizei eintraf, wurde Cobos-Martinez gesehen, wie er blutüberströmt und immer noch mit der Machete in der Hand versuchte zu fliehen. Die Beamten verhafteten ihn nur einen Block entfernt. Inzwischen hat er den grausamen Mord gestanden.

Das Department of Homeland Security bestätigte, dass Cobos-Martínez einen endgültigen Befehl zur Abschiebung aus den Vereinigten Staaten hatte, aber Kuba weigerte sich, ihn aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit zurückzunehmen. Er war im Januar unter Aufsicht freigelassen worden. Jetzt wird er ohne Kaution im Dallas County Jail festgehalten.

Der schockierende Fall hat bereits Empörung ausgelöst, nicht nur wegen seiner Brutalität, sondern auch wegen des Versagens der Einwanderungspolitik, das es einem Mann mit einer gewalttätigen Vergangenheit ermöglichte, im Land zu bleiben. Im Moment rekonstruieren die Ermittler weiterhin, wie sich ein Streit um eine Waschmaschine zu einem der grausamsten Morde entwickelte, die Dallas je gesehen hat.