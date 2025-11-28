Video zeigt, wie israelische Streitkräfte kurz nach der Kapitulation auf Palästinenser schießen

HQ

Inhaltswarnung: Dieses Video enthält grafische Inhalte.

Neu verbreitete Aufnahmen von einem Militärangriff in Jenin zeigen, wie israelische Streitkräfte kurz nach ihrer Kapitulation auf zwei Palästinenser schießen, was eine Überprüfung des Justizministeriums und eine erneute Prüfung des israelischen Verhaltens im besetzten Westjordanland auslöste.

Das am Donnerstagabend aufgenommene Video (über Reuters), das ebenfalls von Journalisten in der Nähe des Tatorts beobachtet und bestätigt wurde, zeigt israelische Truppen, die mit einem mechanischen Bagger ein Lagergebäude im besetzten Westjordanland durchbrechen.

Zwei unbewaffnete Männer kriechen dann mit erhobenen Händen heraus und heben ihre Hemden, um zu zeigen, dass sie keine Waffen tragen. Grenzpolizisten treten die Gefangenen und befehlen sie zurück ins Innere, bevor sie das Feuer eröffnen, während die Männer davonkriechen.

Das vollständige Video ist über den folgenden Link verfügbar (Inhaltswarnung).

Das israelische Militär erkannte die beiden Todesfälle an und erklärte, der Vorfall habe sich während einer gemeinsamen Operation gegen Personen ereignet, die verdächtigt wurden, israelische Streitkräfte angeschleppt zu haben. Laut Armee ergaben sich die Verdächtigen nach stundenlangen Verhandlungen, und die Schießerei wird nun intern überprüft.

Das Filmmaterial hat die Kritik von Menschenrechtsgruppen verstärkt, die sagen, Rechenschaftspflicht für die Tötung von Palästinensern sei selten. B'Tselem, das seit langem argumentiert, dass interne militärische Überprüfungen keine bedeutenden Konsequenzen haben, bezeichnete den Vorfall als ein weiteres Beispiel dafür, wie das Leben der Palästinenser entwertet wird.

Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir verteidigte die beteiligten Offiziere und erklärte, dass die Kräfte während einer Operation gegen das, was er als gesuchte Militante bezeichnete, wie erwartet gehandelt habe. Die Todesfälle ereignen sich vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen im Westjordanland, wo wiederholte Überfälle und Zusammenstöße zu steigenden Opfern geführt haben.