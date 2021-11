HQ

Bethesda Game Studios sieht im zehnten Geburtstag von The Elder Scrolls V: Skyrim eine passende Gelegenheit, das Spiel noch einmal zu verkaufen und weil die Veröffentlichung immer näher rückt, möchte uns das Xbox-Studio noch einmal daran erinnern. Das geschieht diesmal in Form eines Trailers, der Inhalte vorstellt, die der Anniversary Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim beiliegen. Besitzer der Special Edition von TES V (2016) erhalten einen Teil dieser Updates ohne zusätzliche Kosten.