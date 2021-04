Video zeigt neue Spielinhalte aus Nier Replicant ver.1.22474487139

You're watching Werben

Erst vor ein paar Stunden wiesen wir Euch auf einen kurzen Werbe-Spot zu Nier Replicant ver.1.22474487139 hin. Nun gibt es einen Nachschlag.

Square Enix und Entwickler Toylogic haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Nier Replicant ver.1.22474487139 nicht einfach nur eine aufgehübschte Version des Original-Spiels sein soll. In einem brandneuen Trailer werden nun einige Inhalte präsentiert, die für die Neuauflage entwickelt wurden, darunter Dungeons, Kostüme, Waffen und die "Extra-Episode Meerjungfrau". Besagten Trailer könnt Ihr hier sehen:



Um die Fans der traurigen Androiden-Geschichte auf die bevorstehende Veröffentlichung von Nier Replicant ver.1.22474487139 am Freitag aufmerksam zu machen, folgte am Abend die offizielle Bestätigung eines kostenlosen DLCs. Der Bonusinhalt "4 YoRHa" soll pünktlich am 23. April digital bereitstehen und Nier Replicant mit zusätzlichen Kostümen und Waffen erweitern.