Video zeigt Moment, wie Taylor Swift nach der Erschießung von Charlie Kirk ein NFL-Spiel besucht, abgeschirmt von einer kugelsicheren Barriere

Die Ermordung von Charlie Kirk hat in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt und war ein Weckruf für viele berühmte Persönlichkeiten. Unter ihnen Taylor Swift, die das jüngste Spiel von Travis Kelce mit einer ungewöhnlichen Schutzschicht besuchte und sich hinter einer kugelsicheren Scheibe durch das Arrowhead Stadium bewegte. Anders als bei ihren üblichen öffentlichen Auftritten blieb die Sängerin diskret, da das Sicherheitspersonal ihre Bewegungen sorgfältig abschirmte. Die verschärften Maßnahmen kommen nach zunehmenden Online-Spekulationen über Drohungen in ihrem Umfeld, insbesondere nach dem kürzlichen Tod einer rechten Persönlichkeit, die sich über ihre Verlobung geäußert hatte. Swift hat bereits früher darüber gesprochen, dass sie unter ständigen Sicherheitsrisiken lebt, und ihre Familie hat seit langem umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Was denken Sie über die Situation? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!