Video zeigt Moment, in dem Staudamm in der russischen Region Belgorod von ukrainischem Angriff getroffen wird

Am Wochenende hat die Ukraine den Staudamm des Belgorod-Stausees angegriffen. Jetzt sind neue Aufnahmen aufgetaucht, die die Schäden am russischen Staudamm nahe der Grenze zur Ukraine nach dem ukrainischen Angriff am Wochenende zeigen.

In einem Video, das gestern veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie Wasser durch eine Lücke im Damm fließt, während mehrere Strukturen auf der Oberseite schwer beschädigt zu sein scheinen. Satellitenbilder zeigen auch Überschwemmungen flussabwärts, was Experten bereits bestätigt haben (via BBC).

Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte am Samstag via Telegram mit, dass der Damm von einer ukrainischen Drohne getroffen worden sei. Dank der BBC sind wir jetzt in der Lage zu wissen, dass diese Behauptungen und das bereitgestellte Video echt sind.

Der Angriff wurde später von Robert Brovdi, dem Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte für unbemannte Systeme, bestätigt, der auf Telegram erklärte, dass der Drohnenangriff den Wasserstand um etwa einen Meter sinken ließ. Weitere Informationen finden Sie im Video oben.