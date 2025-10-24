Video zeigt Moment der Explosion in einer Munitionsfabrik in der russischen Stadt Kopeisk, rund 1.600 km von der ukrainischen Grenze entfernt

HQ

Mehrere Explosionen erschütterten am späten Abend des 22. Oktober eine Munitionsfabrik in der russischen Stadt Kopeisk, bei denen mindestens 12 Menschen ums Leben kamen. Die Anlage befindet sich in der Nähe von Tscheljabinsk im Ural, etwa 1.600 km von der ukrainischen Grenze entfernt.

Jetzt scheinen Aufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, die Explosionen in der Anlage zu zeigen. Ein Clip, der von einem fahrenden Auto aus gefilmt wurde, das an der Anlage vorbeifährt, zeigt einen großen Feuerball, der in der oberen linken Ecke des Bildes ausbricht. Das Video wurde mit Google Street View verifiziert (via BBC).

Wie Sie in den Videos unten sehen können, zeigen zusätzliche CCTV-Aufnahmen, die aus einer Entfernung von etwa 3 km aufgenommen wurden, deutlich eine der Explosionen. Das Video ist mit dem Zeitstempel 23:44 Uhr Ortszeit (19:44 Uhr BST) versehen, was eng mit den ersten Berichten über den Vorfall übereinstimmt.

Bisher ist die Ursache der Explosion von Russland nicht bestätigt worden. Die Behörden untersuchen die Ursache der Explosionen, aber das Filmmaterial hat Spekulationen über einen möglichen ukrainischen Angriff auf die Anlage ausgelöst. Was halten Sie davon? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.

Schauen Sie sich das Filmmaterial an, mehr Filmmaterial unten (größtenteils über BBC verifiziert):