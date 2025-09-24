Video zeigt Hai-Dreier zum ersten Mal... Warum ist das ein solcher Durchbruch?

HQ

Als Weltneuheit haben Meeresbiologen einen Dreier zwischen Leopardenhaien im Pazifischen Ozean bei Neukaledonien gefilmt. Die Aufnahmen zeigen zwei Männchen, die sich nacheinander mit einem Weibchen paaren, ein äußerst seltenes Ereignis, das bisher in freier Wildbahn noch nie dokumentiert wurde.

Die Haie gehören zu einer bedrohten Spezies, deren Fortpflanzungsverhalten nach wie vor wenig verstanden ist. Dr. Hugo Lassauce, der die Begegnung aufzeichnete, beschrieb die Männchen als nach der Paarung schnell erschöpft, während das Weibchen unverletzt davonschwamm.

Wissenschaftler der University of the Sunshine Coast sagen, dass die Beobachtung wertvolle Einblicke in die Fortpflanzung von Haien liefern und möglicherweise bei künstlicher Befruchtung und Schutzprogrammen zur Wiederherstellung von Populationen in Regionen wie Australien helfen könnte.

Die Ergebnisse wurden im Journal of Ethology veröffentlicht, wo die Forscher feststellten, dass Hai-Dreier in Gefangenschaft noch nie beobachtet worden waren.